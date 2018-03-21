"التعاون الإسلامي" تناقش 82 قضية تحضيراً لـ"الوزاري"

الشارقة 24 – وام:



بحثت الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، يوم الثلاثاء، بجدة في ختام اجتماع المندوبين الدائمين، للتحضير لمجلس وزراء الخارجية الإسلامي، الذي يعقد في مايو المقبل، بالعاصمة البنغالية دكا، 82 قضية تتصل بالأوضاع السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والقانونية والتنظيمية، وقضايا تتصل بأوضاع الأقليات المسلمة، وحوار الحضارات، والأنشطة الإنسانية المختلفة.



وناقشت الدول الأعضاء، 19 قضية سياسية مدرجة على جدول الأعمال، كما تناول المجتمعون جملة من القضايا الاقتصادية، شملت مجالات الزراعة والتجارة والسياحة ومحاربة الفقر، بالإضافة إلى قضايا العلوم والتكنولوجيا، التي بلغ عددها 11 قضية أساسية.