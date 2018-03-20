الرئيس اليمني يجدد دعوته لتحقيق السلام

الشارقة 24 – كونا:



أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، يوم الثلاثاء، أن حكومته ستظل دوماً داعية للسلام، انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية.



وقال هادي، خلال لقائه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الجديد إلى اليمن مارتن غريفيث: "إن الميليشيات الانقلابية دائماً ما تعرقل وترفض دعوات الحكومة الشرعية للسلام، ولا تكترث لمعاناة شعبنا في مواصلة لتنفيذ رغباتها وأجندتها الدخيلة".



واستعرض هادي، واقع الأوضاع في اليمن منذ انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وما خلفته معها من معاناة إنسانية وحصار للمدن، والعبث بمقدرات البلاد في كافة المجالات.



من جانبه، عبر المبعوث الأممي، عن تفاؤله الكبير في السير قدماً، لتحقيق تطلعات الشعب اليمني، بالأمن والاستقرار المنشود.