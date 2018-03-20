السويد تجدد دعمها للشرعية اليمنية

الشارقة 24 – بنا:



بحث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، خلال استقباله، يوم الثلاثاء، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويدية أنيكا سودر، مستجدات الأوضاع في اليمن، وما يعانيه أبناء شعبه جراء تداعيات الحرب الانقلابية للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وما خلفته من معاناة إنسانية، طالت حياة العزل والأبرياء وتجنيد الأطفال والإمعان، في حصار المدن ومنها محافظة تعز.



وقال هادي: "إن تلك الميليشيات، ومن يقف خلفها، لا تؤمن بالتعايش والسلام، ولا تجيد إلا لغة السلاح، وهذا ما أكدته تجارب الحوار ومحطاته المختلفة، مع تلك الميليشيات، حيث حرصنا على السلام، وتقديم التنازلات لحقن الدماء من أجل السلام، الذي قوبل بالتعنت والرفض من قبل تلك الميليشيات، غير مكترثة بمرجعيات السلام، والقرارات الأممية ذات الصلة".



وأشاد الرئيس اليمني، بدور السويد الفاعل في إطار دول التحالف الأوروبي، ودعمها لليمن وشرعيته الدستورية.



من جانبها، أكدت الوزيرة السويدية اهتمام بلادها باليمن قيادة وشعباً، معربة عن أملها في أن يسود السلام وتتحقق فرصه وإمكانياته مع المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، وأكدت موقف بلادها الداعم لليمن وشرعيته الدستورية، وأن الجهود التي تقوم بها السويد، من خلال زيارة مبعوثها إلى محافظة عدن اليمنية وغيرها، تأتي بهدف الوقوف على الأوضاع الإنسانية، وتقديم الدعم في هذا الإطار.