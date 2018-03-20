الزياني يبحث تعزيز التعاون مع السويد

الشارقة 24 – واس:



بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، خلال استقباله في مكتبه بمقر الأمانة بالرياض، يوم الثلاثاء، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بمملكة السويد أنيكا سودر والوفد المرافق لها، علاقات التعاون المشترك بين المجلس والمملكة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



حضر الاجتماع، سفير السويد لدى المملكة العربية السعودية يان كنوتسون، والأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في المجلس الدكتور عبد العزيز بن حمد العويشق.