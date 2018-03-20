ناقش الأوضاع في المنطقة والقضايا المشتركة

الزياني يبحث تعزيز التعاون مع السويد

  • الثلاثاء 20, مارس 2018 في 7:43 م
  • الزياني خلال استقباله سودر
    الزياني خلال استقباله سودر
استعرض أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، لدى استقباله الثلاثاء، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بالسويد أنيكا سودر، علاقات التعاون المشترك بين الجانبين، والأوضاع في المنطقة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

الشارقة 24 – واس:

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، خلال استقباله في مكتبه بمقر الأمانة بالرياض، يوم الثلاثاء، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بمملكة السويد أنيكا سودر والوفد المرافق لها، علاقات التعاون المشترك بين المجلس والمملكة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع، سفير السويد لدى المملكة العربية السعودية يان كنوتسون، والأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في المجلس الدكتور عبد العزيز بن حمد العويشق.