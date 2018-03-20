الحكومة اليمنية ترحب بتصريحات المبعوث الأممي لليمن

الشارقة 24 – واس:

رحبت الحكومة اليمنية بتصريح المبعوث الأممي لليمن ‎مارتن جريفيث الصادر في عمان، الثلاثاء، في مستهل عمله وما جاء فيه من تأكيد على العمل بجد لتيسير عملية سياسية شاملة على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 -2015.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية، الثلاثاء، إن "الحكومة اليمنية ترحب ببدء المبعوث الجديد لعمله وتؤكد دعمها له كما دعمت سلفه من أجل استعادة الدولة والسلام في اليمن".

وأضاف أن:" المبعوث الأممي الجديد مارتن جريفيث سيلتقي غداً مع الرئيس اليمني هادي ونائبه ورئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية".

وأشار المخلافي إلى أن المبعوث السابق إسماعيل ولد الشيخ قدم الكثير من الجهد من أجل تحقيق السلام في ‎اليمن ومن المؤسف أنه غادر منصبه قبل أن تثمر هذه الجهود.