محمد بن سلمان يصل واشنطن في زيارة رسمية

الشارقة 24 – واس:

وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة رسمية، وذلك بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وكان في استقباله لدى وصوله العاصمة الأميركية واشنطن الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، ورئيس مراسم وزارة الخارجية الأميركية، السفير سين لاولير.

كما كان في استقبال سمو ولي العهد أصحاب المعالي الوزراء وسفراء الدول العربية والإسلامية ودول التحالف في الولايات المتحدة الأميركية .