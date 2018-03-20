الجبير: زيارة ولي العهد السعودي لأميركا تناقش العديد من الملفات

الشارقة 24 – واس:



أوضح عادل الجبير وزير الخارجية السعودي أن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، وزير دفاع الولايات المتحدة الأميركية ستركز على بحث ومناقشة العديد من الملفات، من بينها إيران واليمن وسوريا، بالإضافة إلى العراق وليبيا ومكافحة الإرهاب.



وأضاف وزير الخارجية السعودي، في مؤتمر صحافي عقده بمقر سفارة المملكة في واشنطن:" أن أزمة قطر مسألة صغيرة في أجندة المباحثات لا تعطيها المملكة أهمية وحساسية القضايا الأخرى.. هناك ملفات أهم".



ووصف الجبير علاقات المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية بأنها تاريخية وتتسم بالمتانة والعمق وهو ما يؤكده التبادل المستمر والتشاور بين البلدين، مشيراً إلى أن البلدين حليفان في العديد من القضايا وبخاصة في مكافحة الإرهاب والتعامل مع التهديدات الإيرانية في المنطقة.



وأكد أن زيارة ولي العهد السعودي تأتي في وقت مهم وحساس، في ضوء القضايا المهمة والعاجلة في المنطقة مثل الأزمة السورية والتهديدات الإيرانية، وتهديدات الإرهاب، وإعادة البناء والتعمير في العراق والوضع في ليبيا وغيرها من القضايا.



وأوضح الجبير أن ولي العهد السعودي سيلتقي خلال الزيارة بالرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائبه، وعدد من النواب والمسؤولين في الإدارة الأميركية، كما سيلتقي بالعديد من رؤساء الشركات الأميركية الكبيرة لاستعراض أهداف رؤية المملكة 2030.