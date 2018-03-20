محمد عسكر: "إنصاف الضحايا"... الطريق الوحيد للسلام في اليمن

الشارقة 24 - واس:



نظمت بعثة اليمن في الأمم المتحدة في جنيف ندوة، على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان، قدم فيها وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر ورقة بعنوان "صناعة السلام في اليمن من منظور حقوق الإنسان".



وأكد عسكر أن الطريق الوحيد للسلام هو العدالة وإنصاف الضحايا، مشيراً إلى أن إحصاءات الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات منذ سبتمبر 2014 وحتى فبراير 2018 بلغت 13389 قتيلاً يمنياً، بينهم 1353 طفلاً و842 امرأة، وإصابة 27452 شخصاً، كما بلغ قتلى زراعة الألغام 439 شخصاً والمصابين 1377 بينهم أطفال ونساء.



وأشار إلى أن الميليشيات دمرت البنية التحتية والممتلكات الخاصة والعامة وفجرت المنازل ودور العبادة، وأن هذه الانتهاكات اتسعت ذروتها عام 2015 وتراجعت تدريجياً مع تحرير السلطات الشرعية للأراضي والمناطق وحررت المعتقلين وتراجعت أعداد القتلى والمصابين الجدد.



وعرض عسكر جهود الحكومة اليمنية الشرعية في تحقيق مبدأ إنصاف الضحايا، ومنها إنشاء لجنة خاصة للتحقيق في ادعاءات الانتهاكات، حيث رصدت اللجنة ووثقت 22555 حالة ادعاء بالانتهاكات منها 5432 تم توثيقها في العام 2017، وحققت في 13026 حالة ادعاء، وجهزت 3000 ملف مكتمل لوقائع انتهاكات لتسليمها للقضاء، واستمعت لـ 20991 مبلغ وضحية وشاهد، كما استمعت إلى 4800 شاهد في العام 2017 واطلعت على 7200 وثيقة.