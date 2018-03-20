دي ميستورا: تقسيم سوريا كارثة وعودة "داعش" متوقعة

الشارقة 24 – رويترز:

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، أمس الإثنين، إن سوريا تتجه نحو تقسيم كارثي وقد تشهد عودة تنظيم "داعش" إذا لم يتم التوصل إلى تسوية سلمية لا تقصي أحداً.



وقال دي ميستورا لجمهور في معهد الدراسات العليا في جنيف: "الحقيقة هي أن التقسيم الهادئ والطويل المدى لسوريا، الذي نشهده في اللحظة الراهنة في مناطق سيطرة مختلفة، سيكون كارثة ليس فقط على سوريا بل على المنطقة بأكملها".



وأضاف: "من دون حل سياسي لا يقصي أحداً، بما يشمل من تم استبعادهم، وتحديداً الأغلبية السنية، ستعود داعش".



وقال دي ميستورا وهو ممسك بخارطة لسوريا عليها ألوان مختلفة تمثل مناطق السيطرة على الأرض: "هذا تمزيق، هذا في الواقع بلد به مناطق تخضع لنفوذ بلدان أخرى".



وأضاف: "لا يمكن أن يستمر هذا، أعتقد أنه يتعين في نهاية المطاف أن تبقى سوريا موحدة".



وقال إنه يعتقد أنه لا الاتحاد الأوروبي ولا البنك الدولي سيساهمان في تمويل تكلفة إعادة بناء سوريا التي تقدر بنحو 352 مليار دولار، ما لم يتم التوصل إلى عملية سياسية تشمل دستوراً جديداً وانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة وتقاسماً للسلطة.