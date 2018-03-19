محمد بن سلمان: طهران ليست منافسة لنا

الشارقة 24 – وكالات:

نفى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أن تكون طهران منافسة لبلاده، قائلاً إن "جيشها ليس من بين الجيوش الخمسة الأوائل في العالم الإسلامي، كما أن الاقتصاد السعودي أكبر من الاقتصاد الإيراني".

وأضاف ولي العهد السعودي في مقابلة تلفزيونية على قناة (سي.بي.إس) الأميركية، أن "إيران بعيدة عن أن تكون مساوية للسعودية، وهي ليست نداً لها".

وقال الأمير محمد بن سلمان، رداً على تشبيه الزعيم الإيراني علي خامنئي بـ"هتلر" الجديد في الشرق الأوسط، "إن خامنئي يريد التوسع.. يريد إنشاء مشروع خاص به في الشرق الأوسط يشبه إلى حد كبير هتلر الذي أراد التوسع في ذلك الوقت.. العديد من الدول حول العالم وفي أوروبا لم تدرك مدى خطورة هتلر حتى حدث ما حدث.. لا أريد أن أرى نفس الأحداث تحدث في الشرق الأوسط".

وأشار ولي العهد السعودي إلى أن "الفكر الإيراني تسلل لأجزاء كبيرة من اليمن، والميليشيات هددت حدودنا، واستغلت المساعدات لصالحها، وتمنع وصولها للتسبب بالمجاعة.. ميليشيات الحوثي كانت تقوم بمناورات وتنشر الصواريخ على حدودنا.. لا أتوقع أن أميركا ستقبل بأمر مماثل على حدودها".

وأشار إلى أن السعودية هي أقدم حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط قبل أي دولة أخرى، منوها إلى أن "العلاقات بين الرياض وواشنطن تاريخية تعود إلى ما يقرب من 80 عاماً".

وأكد، أن السعودية تركز دائماً على حقوق الشعب الفلسطيني ومصالحه، مبيناً "واجبنا كسعوديين دائماً هو تحسين العلاقات مع حلفائنا"

كما تعهد بالقضاء على ما تبقى من فكر عناصر جماعة الإخوان الذي غزا المدارس السعودية.

وتابع "المدارس السعودية تعرضت لغزو من عناصر لجماعة الإخوان المسلمين، ولا يزال البعض منهم موجوداً، ولكن في القريب العاجل سيتم القضاء عليهم نهائياً".

وأكد عزم بلاده القضاء على التشدد في النظام التعليمي "فلا توجد دولة في العالم تقبل تعرض نظامها التعليمي لغزو من أي جماعة متطرفة".