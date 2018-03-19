"الحزام الأمني" تبدأ عملها بمحافظة الضالع اليمنية

الشارقة 24 – وام:

بدعم من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، بدأت القوة التابعة لـ"قوات الحزام الأمني" اليوم الإثنين، انتشارها بمحافظة الضالع، إيذاناً ببدء عملها و ذلك استكمالاً لتحقيق الأمن والأمان في المحافظات المحررة، و المساهمة إلى جانب قوات الشرطة والمساهمة في بسط الاستقرار و ضبط الخارجين على القانون ومجابهة العمليات الإرهابية.

وتباشر قوات الحزام الأمني التي كان في استقبالها محافظ الضالع ومدير الأمن وجموع من المواطنين أعمالها في المحافظة، بعد تلقيها دورات عسكرية وأمنية وثقافية تحت اشراف قيادة التحالف العربي في عدن.

شمل التدريب أساليب التفتيش والمراقبة والاتصالات والتعامل مع المجتمع لتوفير حماية أمنية مجتمعية تساعد اليمنيين وتسهل تحركاتهم بأمن وآمان.

واستطاعت قوات الحزام الأمني، منذ إطلاقها من تحقيق التوازن في المعادلة الأمنية لصالح السلطة الشرعية، وتقويض حركة الجماعات المتطرفة والمنفلتة.

وتقدم المواطنون في محافظة الضالع بالشكر والعرفان إلى دول التحالف العربي لتفعيل الحزام الأمني، باعتبارها خطوة مهمة تسهم في استتباب الأمن بالمحافظة ودحر الإرهاب.

وتعتبر الضالع محافظة حدودية، وبرزت في الأونة الأخيرة زيادة في عمليات التهريب والعمليات الإرهابية التي من شأنها تقويض الأمن فيها، وقامت ألوية الدعم والإسناد بتوزيع الضالع إلى قطاعات أمنية وفتح نقاط في كل قطاع.

تجدر الإشارة، إلى أن قوات الحزام الأمني نجحت منذ إطلاقها في ضبط العشرات من عناصر تنظيم القاعدة وعناصر أخري مسلحة يشتبه بتورطها في تنفيذ عمليات الاغتيالات ومداهمة معامل للتفخيخ وتجهيز العربات الملغمة، إلى جانب ضبط عبوات ناسفة ومخازن للأسلحة والمواد المتفجرة في عدد من المحافظات اليمنية لتثبت نجاحها في بسط الأمن والاستقرار.