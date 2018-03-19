"سيناء 2018" تقضي على 36 إرهابياً وتدمر 12 وكراً

الشارقة 24 - بنا:

أكد الجيش المصري القضاء على 36 إرهابياً، واستشهاد ضابط و3 مجندين وتدمير 12 وكراً للإرهابيين ضمن عملية سيناء 2018.

وقال الجيش المصري في بيان، اليوم الإثنين: "أسفرت العملية الشاملة سيناء 2018 خلال الأيام الماضية، عن استشهاد ضابط و3 مجندين وإصابة ضابطين وضابط صف و5 مجندين، والقضاء على 36 عنصراً إرهابياً مسلحاً، أثناء تبادل لإطلاق النار مع قوات الجيش وعثر بحوزتهم على أسلحة وذخائر".

وأضاف: "تم تدمير عربتين مفخختين واستهداف 12 وكراً للإرهابيين، وضبط 17 سيارة وتدمير 67 دراجة نارية، والقبض على 345 عنصراً إرهابياً، وتفكيك 93 عبوة ناسفة تم زرعها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف القوات بمناطق العمليات".

وتابع: "أن قوات حرس الحدود أحبطت محاولة لتهريب 60 بندقية، وضبطت عدداً من قضايا التهريب للهجرة غير الشرعية، ونظمت 583 كميناً ودورية أمنية على الطرق الرئيسية".