العبادي: مؤتمر الكويت عكس رغبة العالم بدعم استقرار العراق وإعماره

الشارقة 24 – كونا:

اعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس الأحد، أن مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق عكس رغبة العالم بدعم استقرار العراق وإعادة إعماره.



ونقل بيان حكومي عن العبادي قوله أثناء لقائه سفراء دول الاتحاد الاوروبي في بغداد: "إن مؤتمر الكويت كان ناجحاً في إعطاء رسالة بأن العالم يمد يده للعراق من أجل إعماره واستقراره، بعد أن انتصر على ما يسمى تنظيم "داعش" الإرهابي".



وأوضح أن "أمام الحكومة العراقية تحديات أخرى بعد نجاحها في تجاوز تحدي الإرهاب ومنها إعمار البلد وتوفير فرص العمل"، مؤكداً أن الحكومة ماضية بهذه الخطط وبتنشيط القطاع الخاص.



ولفت إلى أهمية التعاون وتمتين العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي، مبيناً أن حكومته تحاول أن تكون علاقاتها مع جميع الدول على أساس المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.