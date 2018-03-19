السعودية: انطلاق "درع الخليج المشترك 1"

الشارقة 24 – وام:



انطلق، الأحد، تمرين "درع الخليج المشترك 1" الذي تنظمه وزارة الدفاع السعودية في المنطقة الشرقية، بمشاركة قوات عسكرية من 23 دولة شقيقة وصديقة إلى جانب القوات السعودية ولمدة شهر كامل.



ويستهدف التمرين - الذي يعد أضخم التمارين العسكرية في المنطقة على الإطلاق سواء من حيث عدد القوات والدول المشاركة أو من ناحية تنوع خبراتها ونوعية أسلحتها - رفع الجاهزية العسكرية للدول المشاركة وتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية والعسكرية وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل العسكري والأمني المشترك.