بإسناد من "التحالف العربي"

الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة ‏في الجوف ‏

  • الإثنين 19, مارس 2018 في 1:04 ص
  • الجيش اليمني، أرشيفية ‏
    الجيش اليمني، أرشيفية ‏
سيطر الجيش اليمني، على مواقع جديدة في شمالي ‏محافظة الجوف. ‏

الشارقة 24 – واس:

فرض الجيش اليمني، سيطرته على مواقع جديدة في شمالي ‏محافظة الجوف.‏

وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش حررت العديد من ‏المواقع في جبال الظهرة، وجبل ‏المهور، ومواقع الخور ‏وصيح، في مديرية برط العنان شمالي الجوف.‏

وأضاف في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، أن طيران الأباتشي التابع للتحالف ‏العربي شارك بفاعلية في إسناد الجيش ‏في تلك ‏المواجهات وقصف مواقع الميليشيا.‏

وأشار إلى أن قوات الجيش اليمني، تفرض حالياً حصاراً ‏على الميليشيا في معسكر "طيبة الاسم" ‏الاستراتيجي في ‏ظل استمرار المعارك بين الجانبين.‏