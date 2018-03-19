الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة ‏في الجوف ‏

الشارقة 24 – واس:



فرض الجيش اليمني، سيطرته على مواقع جديدة في شمالي ‏محافظة الجوف.‏

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وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش حررت العديد من ‏المواقع في جبال الظهرة، وجبل ‏المهور، ومواقع الخور ‏وصيح، في مديرية برط العنان شمالي الجوف.‏

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وأضاف في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، أن طيران الأباتشي التابع للتحالف ‏العربي شارك بفاعلية في إسناد الجيش ‏في تلك ‏المواجهات وقصف مواقع الميليشيا.‏



وأشار إلى أن قوات الجيش اليمني، تفرض حالياً حصاراً ‏على الميليشيا في معسكر "طيبة الاسم" ‏الاستراتيجي في ‏ظل استمرار المعارك بين الجانبين.‏