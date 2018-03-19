استشهاد فلسطيني في "القدس"

جانب من مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال، أرشيفية

الشارقة 24 – وام:



استشهد شاب فلسطيني، مساء الأحد، إثر إطلاق النار عليه من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعوى تنفيذه عملية طعن لمستوطن بمنطقة باب الواد داخل البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.



ووصفت مصادر الاحتلال الإسرائيلي إصابة المستوطن - الذي يعمل حارس أمن - بأنها خطيرة بعدما تعرض لعدة طعنات بالجزء العلوي من جسده.



في حين قالت مصادر محلية فلسطينية من البلدة القديمة إن الشاب الذي طعن المستوطن من قرية عقربا قضاء نابلس، فيما أفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل البلدة القديمة خاصة شارع الواد والطرق المؤدية إليه عقب إطلاق النار.