نائب الرئيس اليمني: عازمون على استكمال ‏التحرير ‏

الشارقة 24 – واس:
جدد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، عزم القيادة السياسية في اليمن على استكمال تحرير المحافظات التي لا زالت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية واستعادة الدولة.
وشدد الفريق محسن خلال اتصالين هاتفيين أجراهما بمحافظ الجوف اللواء أمين العكيمي، وقائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن هاشم الأحمر، على مضاعفة الجهود ورفع مستوى الحس الأمني واليقظة العالية لإحباط مخططات الانقلابيين وتثبيت الأمن والاستقرار في مناطق المحافظة.
وأشاد نائب الرئيس، بالجاهزية القتالية لقوات الجيش اليمني في التصدي لأعمال تهريب الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية.