الجيش السوري الحر يدخل مدينة عفرين

الشارقة 24 – وكالات:

دخل الجيش السوري الحر، يوم السبت، مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، بعد حوالي شهرين من انطلاق معركة غصن الزيتون، لإخراج مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية.

وقال قائد عسكري في الجيش السوري الحر، إن الجيش السوري الحر دخل المنطقة الصناعية غرب مدينة عفرين، والتي تبعد بنحو 200 م عن الحي الغربي في المدينة، بعد معارك مع مسلحي الوحدات الكردية.

وكان الجيش الحر، استطاع السبت، التقاء قواته المهاجمة من شمال منطقة عفرين، مع القوات التي تقاتل من جنوبه، وبذلك تم قطع منطقة عفرين إلى قسمين .

وفر آلاف المدنيين من عفرين، هرباً من المعارك، إذ قالت مسؤولة كردية بارزة إن أكثر من 150 ألفاً غادروا المدينة، في الأيام القليلة الماضية.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة في مجال الإغاثة في سوريا: تسبب القتال في عفرين في ورود تقارير عن نزوح أكثر من 48 ألفاً.

وقالت سلطات كردية والمرصد: إن قصفاً جوياً ومدفعياً تركياً، انهمر على المنطقة خلال الليل في الأيام الماضية، مما دفع عشرات الآلاف إلى الخروج من مدينة عفرين، إما بالعربات أو سيراً على الأقدام.

وقالت هيفي مصطفى وهي عضو بارز في الهيئة المدنية التي تحكم عفرين، إن السكان فروا من المدينة الرئيسية إلى مناطق أخرى، يسيطر عليها الأكراد في المنطقة، وإلى مناطق تسيطر عليها الحكومة، وأضافت أن الأوضاع مأساوية بالنسبة لمن هم في الداخل، فيما يبقى من يخرجون من النازحين عن عفرين في العراء، دون ملاذ أو طعام.