نزوح جماعي والنظام السوري يتقدم في الغوطة الشرقية

الشارقة 24 – وكالات:

سقط عشرات القتلى والجرحى، من عناصر القوات الحكومية السورية، يوم السبت، في تفجير انتحاري، نفذه أحد مسلحي فيلق الرحمن، التابع للجيش السوري الحر في منطقة الغوطة شرق العاصمة دمشق.

وقال مصدر في فيلق الرحمن، إن أكثر من 30 قتيلاً وعشرات الجرحى من عناصر القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها، قد سقطوا في تفجير انتحاري نفذه أحد عناصر الفيلق في تجمع لهم في بلدة حمورية، التي سيطرت عليها القوات الحكومية يوم الجمعة.

ويواصل آلاف المدنيين نزوحهم القسري هرباً من الموت في سوريا، حيث تقدمت قوات النظام السبت في الغوطة الشرقية قرب دمشق، وسيطرت على بلدتين جديدتين.

وباتت قوات النظام تسيطر على أكثر من ثمانين في المئة من مساحة الغوطة الشرقية، آخر معقل لمقاتلي المعارضة قرب دمشق، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان، بينما تستمر حملة القصف الجوي العنيف الذي حصد 37 قتيلاً، يوم السبت.

وانسحب مقاتلو "فيلق الرحمن" من بلدتي سقبا وكفر بطنا، الواقعتين في جنوب الغوطة الشرقية، واللتين دخلتهما قوات النظام، وفرّ أكثر من 20 ألف مدني من المنطقة، ليرتفع بذلك إلى أكثر من 50 ألفاً عدد النازحين في الغوطة الشرقية، منذ يوم الخميس.