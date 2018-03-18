الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في البيضاء

الشارقة 24 – وكالات:

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، يوم السبت، من السيطرة على مواقع جديدة في محافظة البيضاء، وسط البلاد.

وقال مسعد الصلاحي المدير العام لمديرية ناطع في محافظة البيضاء، إن معارك عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني من جهة، والميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، من جهة ثانية، تمكنت فيها قوات الجيش من السيطرة على جبل ظهر ومفرق باعرف في مديرية الملاجم.

وتكمن أهمية هذه المواقع، كونها مطلة على معسكر فضحة، أحد أهم المعسكرات الخاضعة لسيطرة الميليشيات.

وأكد الصلاحي، سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، دون أن تتضح حصيلتهم، في حين فر العشرات من عناصرهم باتجاه المعسكر، وذكر أن المعارك لا تزال مستمرة باتجاه معسكر فضحة، وبمواقع أخرى في جبهتي ناطع ونعمان.

الشرعية تضيق الخناق على الميليشيات في صعدة والجوف

من جهة أخرى، ثمن مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، القائم بأعمال ‏وزير ‏الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، جهود ومواقف دول ‏التحالف ‏العربي، الداعمة للشرعية، وما ‏تقدمه من دعم للشعب اليمني، وإسناد ‏للعمليات العسكرية، ضد ميليشيات ‏الحوثي الإيرانية .

وأكد المقدشي، خلال لقائه بمدينة مأرب، محافظ ‏صعدة اللواء هادي ‏طرشان، وقيادات عسكرية بالمحافظة، أن ‏الجيش ‏الوطني يضيق الخناق على الميليشيات الحوثية، ‏مع استمرار تقدمه في ‏عمق صعدة وفي محافظة ‏الجوف.

وشدد المسؤول اليمني، على ضرورة مضاعفة ‏الجهود والتنسيق والتعاون ‏بين الجيش والسلطات ‏المحلية، بما يخدم المعركة المصيرية، وتخليص ‏الشعب ‏اليمني من الميليشيات الحوثية الانقلابية، مجدداً التأكيد، على أن ‏الشعب اليمني، لن يقبل بمشاريع العودة إلى ‏الماضي البائد .

بن دغر: الحل الوحيد ‏لإحلال السلام إنهاء الانقلاب

وأكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، أن ‏الحل الوحيد والمتاح لإحلال السلام في بلاده، يكمن ‏في ‏تراجع ميليشيات الحوثي، عن ‏انقلابها وبالطريقة التي تحبذها سياسياً أو عسكرياً.‏

وقال خلال لقائه، يوم السبت، في مدينة الرياض القائم ‏بأعمال السفير الصيني لدى اليمن ‏جين هوي، إن ‏الحكومة الشرعية حريصة على السلام وحقن الدماء، ‏وفقاً للمرجعيات الثلاث ‏المتوافق عليها محلياً، والمؤيدة ‏دولياً، وليس السلام الذي تريده ميليشيات الحوثي بفرض ‏الأمر ‏الواقع والاحتفاظ بسلاح الدولة المنهوب ‏والمهرب إليها، من داعميها واستمرارها في ‏السيطرة ‏على صنعاء وبقية المناطق، التي لا تزال تحت ‏سيطرتها وتعاني الأمرين من القمع ‏والانتهاكات.