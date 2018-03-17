أردوغان والأمين العام لـ "ناتو" يبحثان "غصن الزيتون" بسوريا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ Next Previous

الشارقة 24 – كونا:



بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي مع الأمين العام لحلف شمال الاطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ عملية "غصن الزيتون" التي يشنها الجيش التركي بمدينة عفرين السورية.



ونقلت وكالة أناضول التركية للأنباء عن مصادر بالرئاسة التركية القول، إن الرئيس التركي أشار إلى أن العملية التي نفذت بحذر شديد دون تعرض المدنيين للأذى لن تشكل عقبة في محاربة ما يسمى تنظيم "داعش" لكنها جزءاً منها.



وأكد أن عملية "غصن الزيتون" تشن ضد جميع التنظيمات الإرهابية، لكنه من المحزن أن يعتبر بعض الحلفاء في الحلف أن "داعش" التهديد الوحيد في المنطقة، موضحاً أن تركيا ستواصل التزامها بقيم وروح "ناتو".



من جانبه، اعتبر ستولتنبرغ أن تركيا حليف مهم ويساهم بشكل كبير في "ناتو".