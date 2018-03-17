البرلمان العربي يطالب بوقف إطلاق النار في سوريا

الشارقة 24 – وام:

طالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، بضرورة الوقف الفوري للقصف المستمر، الذي تتعرض له الغوطة الشرقية، وباقي الأراضي السورية، وما يخلفه هذا القصف من مقتل وإصابة مئات المدنيين، أغلبهم من الأطفال والنساء، إضافةً لما يخلفه حصار المدن من ضحايا نتيجة نقص الغذاء والدواء.

وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان له، يوم الجمعة، أنه بعث برقية عاجلة للأمين العام للأمم المتحدة، يؤكد فيها أن ما يحدث بحق الشعب السوري، من قصف يومي مستمر، يستهدف المدنيين الأبرياء، هي جرائم بشعة ضد الإنسانية، وهي جرائم حرب مُدانة بشدة، ولا يمكن تبريرها، وتتنافى مع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، داعياً المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم البشعة التي تحدث أمام مرأى ومسمع العالم.

وطالب رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة وجادة وفاعلة، على أرض الواقع، لحماية المدنيين السوريين من القصف اليومي المستمر، بالطائرات والبراميل المتفجرة والغازات السامة، وبأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والقيام بدوره الحقيقي والإنساني، لوقف هذه الجرائم المستمرة.

وجدد رئيس البرلمان العربي، مطالبته لمجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار في كافة الأراضي السورية، وسحب القوات المسلحة لكافة الدول المتدخلة في الشأن السوري، وإخراج الميليشيات والجماعات الإرهابية، وتقديم المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين لمحكمة الجنايات الدولية.

دي ميستورا يتعهد بمواصلة السعي لتيسير العملية السياسية

بدوره، أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، لمجلس الأمن الدولي، عزمه مواصلة السعي لتيسير العملية السياسية السورية، للوصول إلى الهدف النهائي المتمثل بخدمة الشعب السوري، وقيام سوريا الموحدة الديموقراطية القادرة على تجنب حدوث الطائفية والانقسام، مع احترام سيادتها وسلامتها الإقليمية.

جاء ذلك، خلال الإفادة التي قدمها دي ميستورا، يوم الجمعة، لأعضاء مجلس الأمن عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة من بروكسل، مستعرضاً خلالها الحيثيات المتصلة بمدى التزام الأطراف السورية بوقف إطلاق النار على الأرض، لا سيما في دوما بالغوطة الشرقية خلال الأيام الستة الماضية، التي تواصل بها القتال بشدة خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أن المفاوضات التي جرت هناك مؤخراً، أظهرت إمكانية خلق الظروف الملائمة لتطبيق هذا القرار.

ونوه إلى أن الأمم المتحدة مستعدة، لبذل مساعيها الحميدة مع جميع الأطراف المعنية، لتيسير التوصل للمزيد من التفاهمات، التي قد تكون مساهمة بشكل ملموس في تطبيق القرار 2401 في جميع مناطق الغوطة الشرقية.

وأكد أن العنف تصاعد أيضاً في الكثير من المناطق الأخرى من سوريا، مثل عفرين وإدلب والفوعة وكفريا، محذراً من عدم تطبيق قرار المجلس، وأكد على أن الالتزام بهذا القرار ينطبق على كل الجماعات غير المدرجة على قوائم مجلس الأمن للمنظمات الإرهابية في أنحاء سوريا.

وأشار المبعوث الدولي، إلى التقارير التي تفيد باستخدام الكلورين كسلاح في الصراع الأخير، كاشفاً بأن الأمم المتحدة ليست في وضع حالياً يمكنها من تأكيد تلك التقارير.

كما أعرب عن قلق الأمم المتحدة بشأن أوضاع ثلاثة ملايين شخص في المناطق المحاصرة، والتي يصعب الوصول إليها، وحذر من خطورة التطورات على الأرض، وهو ما يتطلب العمل بشكل عاجل لإنقاذ الأرواح.