إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع الاحتلال

الشارقة 24 – وكالات:

قمعت قوات الاحتلال، يوم الجمعة، مسيرة قرية نعلين غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وأصابت العشرات بحالات الاختناق، بالغاز المسيل للدموع .

وقالت مصادر فلسطينية، إن أهالي نعلين توجهوا إلى أراضي البلدة، حيث جدار الضم والتوسع العنصري، وعند وصولهم إلى الجدار أطلقت قوات الاحتلال وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، تجاه المواطنين الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق .

كما أصيب 22 فلسطينياً، برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات قرب مناطق التماس، على الشريط الحدودي شمال وشرق قطاع غزة .