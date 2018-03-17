83 قتيلاً والجيش السوري يستعيد 70% من الغوطة

الشارقة 24 – وكالات:





أعلن الجيش السوري، يوم الجمعة، أنه استعاد مع حلفائه 70%، من الأراضي التي كانت تحت سيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية.

وأفاد بيان الجيش، بأن القوات استعادت "عشرات القرى والبلدات والمزارع"، وسط فرار آلاف المدنيين من هناك، يوم الجمعة، مع دخول الحرب السورية مرحلة حاسمة.

وسيطر الجيش السوري على بلدة جسرين، في القطاع الغربي من منطقة الغوطة شرق العاصمة دمشق.

وقال مصدر عسكري سوري: إن "السيطرة على بلدة جسرين تمهد للسيطرة على بلدتي كفر بطنا وسقبا، والتقدم باتجاه وادي عين ترما، بعد خروج آلاف المدنيين من البلدتين".

وكانت القوات الحكومية السورية، سيطرت الجمعة على بلدة الريحان جنوب شرق مدينة دوما، مما يعني أن بلدات الغوطة أصبحت تسقط بشكل متسارع، وتبقى تحت سيطرة فيلق الرحمن ست بلدات، وهي كفر بطنا وسقبا وحزة وعربين وزملكا وعين ترما، إضافة إلى حي جوبر الدمشقي.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 80 مدنياً على الأقل، قتلوا في سوريا، يوم الجمعة، في ضربات جوية لطائرات حكومية وروسية حليفة، على الغوطة الشرقية، وأضاف أن الضربات المميتة تزايدت من جانب الطائرات الحربية الروسية في بلدة كفر بطنا، ما أسفر عن مقتل 65 مدنياً على الأقل.

من ناحية أخرى، قال مصدر في الدفاع المدني العامل بالغوطة، إن عدد القتلى ارتفع إلى 83، وأضاف أن "أعداد الجرحى تجاوزت 150 جريحاً".