قتلى وجرحى بغارة تركية على مستشفى في عفرين

الشارقة 24 – وكالات:

قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية، والمرصد السوري لحقوق الإنسان، إن غارة جوية تركية أصابت المستشفى الرئيسي في مدينة عفرين، مساء الجمعة، وقتلت 16 شخصاً على الأقل.

واقترب الجيشان السوري الحر والتركي من المدينة، بعد السيطرة على قرية على محور عفرين، ومغادرة عشرات آلاف من المدنيين المنطقة، باتجاه ريف حلب الغربي .

وقال قائد عسكري في فرقة الحمزة التابعة للجيش السوري الحر: "سيطر الجيش الحر على قرية جويق في محور مدينة عفرين، وقريتي خازبان فوقاني وخازبان تحتاني، على محور راجو".

وأكد القائد العسكري، أن معارك عنيفة تجري الجمعة شمال مدينة عفرين، وسط انهيار في صفوف الوحدات الكردية.

وقال بروسك حسكة المتحدث باسم الوحدات إن "القوات التركية قصفت مدينة عفرين، وقتلت ما لا يقل عن 18 شخصاً على مدخل المدينة الشمالي الغربي، وإن الوحدات الكردية تخوض معارك مع القوات التركية والمسلحين المتحالفين معها الذين يحاولون اقتحام المدينة".

وأوضحت مصادر مطلعة، أن القصف التركي والضربات الجوية المستمرة أدت إلى مقتل 27 مدنياً.

وكان الجيش السوري الحر، أعلن الخميس، السيطرة على 14 قرية جديدة، وسط تقدم على محور بلدات بلبل وشيخ الحديد وجنديرس.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوري الحر المقدم محمد حمادين: "قواتنا أصبحت على أطراف عفرين، ولا تبعد عن المدينة من الجهة الغربية أكثر من 600 متر".

وشهدت منطقة عفرين، يوم الجمعة، خروج عشرات آلاف من الأهالي، باتجاه بلدة ريف حلب الغربي .

وقالت مصادر سورية رسمية إن أكثر من 35 ألف شخص نزحوا الجمعة من منطقة عفرين، باتجاه بلدات الزيارة ونبل والزهراء، وإن النازحين يسكنون في بيوت مستأجرة أو لدى معارفهم وآخرين في المساجد.