الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من نزوح المدنيين في سوريا

الشارقة 24 – وام:

أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها العميق، إزاء مستوى اليأس الذي أظهره الناس الفارون، في هجرة جماعية من الغوطة الشرقية وعفرين، يوم الجمعة.

وفي بيان أصدره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعرب عن أسفه الشديد لعدم تقيد الأطراف السورية المتنازعة بتنفيذ القرار 2401، المتعلق بوقف الأعمال العدائية، في جميع أنحاء البلاد، وحث جميع الأطراف المعنية على الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، وضمان حماية المدنيين.

وقال البيان "يجب أن يكون أي إخلاء للمدنيين آمناً، وطوعياً، وبما يتفق تماماً مع معايير الحماية بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".

كما حث بيان الأمين العام، على ضرورة أن يُسمح لجميع النازحين بالعودة طواعية بأمان وبكرامة إلى ديارهم، حالما تسمح لهم الأوضاع بذلك، ودعا أعضاء مجلس الأمن الدولي للوقوف متحدين، واتخاذ كل ما يلزم من خطوات ملموسة، لإنهاء هذه المأساة على وجه السرعة.

ونوه البيان، إلى أنه يتم حالياً تعبئة الأمم المتحدة وشركائها بالكامل، من أجل توفير الإغاثة الفورية المنقذة للحياة لجميع المحتاجين في سوريا، ودعا جميع الأطراف إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان وبدون عوائق في جميع المناطق.

وشدد على أن الواقع على الأرض في سوريا يتطلب إجراءات سريعة لحماية المدنيين، وتخفيف المعاناة، ومنع المزيد من عدم الاستقرار، ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع حلاً سياسياً دائماً يتماشى مع القرار 2254.