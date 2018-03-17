مصريو الخارج يصوتون بكثافة في انتخابات الرئاسة

الشارقة 24 – بنا:

قال المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، إن الناخبين المصريين في بعض الدول صوتوا بكثافة، يوم الجمعة، مع بدء الاقتراع بانتخابات الرئاسة في الخارج.

وقال المستشار محمود الشريف في مؤتمر صحافي: إن العملية الانتخابية "سارت سيراً حسناً"، لكنه أضاف أن الهيئة ليس بإمكانها الحديث عن أرقام محددة في هذا الوقت المبكر من التصويت، الذي سيستمر ثلاثة أيام في الدول العربية والأجنبية.

ونفى حمدي لوزا نائب وزير الخارجية والمشرف على العملية الانتخابية بالوزارة، وجود معوقات أمام تصويت المصريين في أي من قطر أو تركيا، وأضاف أن السلطات في البلدين تتولى تأمين التصويت وتتعاون مع البعثة الدبلوماسية المصرية لإتمامه.

وبحسب وسائل الإعلام الرسمية، تجرى الانتخابات في 139 لجنة تصويت في 124 دولة.

وستجرى الانتخابات في الداخل بين يومي 26 و28 مارس الجاري.