باريس تلوح بقصف سوريا بشكل منفرد

الشارقة 24 – أ ف ب:

أكد رئيس الأركان الفرنسي الجنرال فرنسوا لوكوانتر، يوم الجمعة، أن بلاده ستكون قادرة على أن تضرب بشكل منفرد في سوريا، إذا تم تجاوز الخط الأحمر، الذي حدده الرئيس إيمانويل ماكرون، أي الاستخدام المؤكد للأسلحة الكيماوية.

وقال لوكوانتر لـ "إذاعة أوروبا 1": "يمكنكم أن تتخيلوا أن الرئيس ماكرون، ما كان ليحدد خطاً أحمر، وما كان ليدلي بهذا النوع من التصريحات، لو لم يكن يعرف أن لدينا الوسائل للتنفيذ"، وأضاف "اسمحوا لي أن احتفظ بتفاصيل التخطيط الذي نقدمه إلى رئيس الجمهورية".

وأوضح الجنرال لوكوانتر، أنه إذا اضطرت باريس إلى اتخاذ قرار توجيه ضربة إلى سوريا، "فإن ذلك سيحصل بالتنسيق مع الأميركيين بلا شك، في أي حال، تتوافر لفرنسا إمكانية القيام بذلك بشكل منفرد".