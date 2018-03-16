السلمي يحذر من خطورة الإرهاب على حقوق الإنسان

الشارقة 24 – وام:



أكد الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي، يوم الخميس، أن التطرف والإرهاب يمثلان تحدياً كبيراً لمنظومة حقوق الإنسان في العالم العربي.



وقال إن الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة التطرف والإرهاب، التي صدرت عن المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية مؤخراً، أفردت محوراً كاملاً لحقوق الإنسان، بما يعكس الالتزام البرلماني العربي، تجاه قضايا حقوق الإنسان في العالم العربي.



جاء ذلك في بيان أصدره رئيس البرلمان العربي، بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يصادف 16 مارس من كل عام.



وجدد السلمي إدانته واستنكاره للتحدي السافر للقوة القائمة بالاحتلال، للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واحتلالها البغيض للأراضي العربية في فلسطين وسوريا وجنوب لبنان، واستمرار انتهاكها لحقوق الإنسان تجاه الشعب الفلسطيني الصامد، وجرائمها المستمرة ضد أطفال وشيوخ ونساء فلسطين.



وأكد السلمي حرص البرلمان العربي، على ترسيخ قيم ومعاني حقوق الإنسان، والإسهام في تحقيق الغايات والأهداف التي من أجلها أقر الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وأشاد بالجهود العربية في تعزيز قضايا حقوق الإنسان.