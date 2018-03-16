المجلس الدولي للتسامح يعقد أولى اجتماعاته يونيو المقبل

الشارقة 24:



التقى أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، يوم الخميس، أنجلو فروجيا رئيس البرلمان المالطي في العاصمة فاليتا.



وبحث الجانبان، سُبل التعاون والعمل المشترك بين المجلس والبرلمان المالطي، بهدف العمل على نشر ثقافة التسامح والسلام حول العالم.



ورحّب فروجيا بالجروان مشيداً بجهوده في نشر قيم التسامح ودعم السلام في العالم، وأبدى إعجابه بإنجازات المجلس، مؤكداً دوره المهم خلال المرحلة المقبل، كمنبر دولي يدعو للتسامح والمحبة والسلام.



من جانبه، أشاد الجروان بدعم الحكومة والبرلمان المالطيين للمجلس، واستضافة مالطا لمقر المجلس على أراضيها.



واتفق الطرفان على إقامة الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس، في القاعة الكبرى بمقرّ البرلمان المالطي، خلال شهر يونيو المقبل.