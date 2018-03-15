وزيرا خارجية مصر وفرنسا يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

الشارقة 24 – وكالات:

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، نظيره الفرنسي جان ايف لو دريان، على هامش مشاركته الحالية في المؤتمر الدولي لدعم "الأونروا" المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما.

وتناول اللقاء، تطورات الأوضاع الإقليمية خاصة الأزمة الليبية والسورية، إضافة إلى ملف سد النهضة والعلاقات المصرية الأوروبية وجهود مكافحة الإرهاب.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أن شكري أكد استمرار مصر في عقد الاجتماعات الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، حيث سيتم عقد جولة جديدة من هذه الاجتماعات الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن توحيد المؤسسة العسكرية، يوفر البيئة الأمنية المطلوبة لتثبيت أي تقدم يحرزه المبعوث الأممي في المسار السياسي.

ومن جانبه، أعرب وزير خارجية فرنسا عن تقدير ودعم بلاده الكامل للجهود التي تقوم بها مصر في هذا المجال، مشيراً إلى أن الدور المصري لا غنى عنه، معرباً عن تقدير فرنسا لأهمية استقرار ليبيا على أمن واستقرار مصر.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أوضح أبو زيد أن مباحثات شكري ولودريان عكست قلقاً متزايداً من جانب الطرفين بشأن تطورات الوضع الميداني في سورية، سواء فيما يخص العمليات المستمرة في الغوطة الشرقية وتداعياتها الإنسانية الخطيرة، أو فيما يتعلق بالعملية العسكرية التركية المستمرة في شمال سورية وما تزيده من تعقيد فرص الحل السياسي وإطالة أمد الأزمة الحالية، فضلاً عن غياب آفاق الحل السياسي.

ومن جانبه، أعرب وزير خارجية فرنسا عن تقدير ودعم بلاده الكامل للجهود التي تقوم بها مصر في هذا المجال، مشيراً إلى أن الدور المصري لا غنى عنه، معرباً عن تقدير فرنسا لأهمية استقرار ليبيا على أمن واستقرار مصر.