"التعاون الإسلامي" تدرس إنشاء صندوق لدعم "الفلسطينيين"

الشارقة 24 – وام:

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن الأمانة العامة للمنظمة تدرس حالياً مع البنك الإسلامي للتنمية، إنشاء صندوق استثماري وقفي لدعم اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف في كلمته أمام المؤتمر الوزاري الاستثنائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين في روما الذي يعقد برعاية كل من مصر والأردن والسويد، إنه يتم إجراء دراسة جدوى تنفيذا لقرار وزراء خارجية دول المنظمة بشأن مقترح إنشاء صندوق استثماري وقفي لدعم اللاجئين الفلسطينيين، كوسيلة لتشجيع الدول الأعضاء على تقديم المساهمات للاجئين في هذه الفترة الحرجة.

وأوضح أن المؤتمر يأتي وسط أزمة مالية حادة تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الأمر الذي ينجم عنه عواقب وخيمة تؤثر على ملايين الفلسطينيين، معرباً عن قلقه البالغ إزاء العجز المالي المتكرر الذي يهدد بتقليص الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين والحيلولة دون حصول الملايين منهم على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الحيوية الأخرى.

وأشار العثيمين إلى أن المؤتمر يتيح فرصة ثمينة للمجتمع الدولي، لتقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين وضمان إيلاء احتياجاتهم المتزايدة اهتماماً كافياً.

وجدد الأمين العام منظمة التعاون الإسلامي، تأكيد المنظمة دعمها الثابت للشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في العودة، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخاصة القرار رقم 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، داعياً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته التاريخية والسياسية والقانونية والإنسانية من أجل إيجاد حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين.