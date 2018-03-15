غوتيريس يؤكد أهمية دور "الأونروا" في تحسين أوضاع الفلسطينيين

الشارقة 24 – كونا:

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم الخميس، أهمية الدور الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في تحسين الأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والمخيمات، إلى جانب المجتمعات والدول المستضيفة.

جاء ذلك، في كلمة ألقاها غوتيريس في افتتاح أعمال مؤتمر وزاري استثنائي لدعم "أونروا" بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" في العاصمة الايطالية روما.

وقال غوتيريس إن "أونروا" تقوم بدور مهم في تحسين الأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين، مشيراً في هذا السياق إلى سجلها الحافل بالإنجازات والمستوى العالي لمدارسها وبرامجها الاجتماعية زهيدة التكلفة.

وأضاف، أن المشاركين بالمؤتمر جاؤوا لمساعدة "أونروا" على التغلب على الأزمة المالية التي تمر بها للمرة الأولى في تاريخها والنهوض بالعمل نفسه الذي تؤديه منذ نحو 68 عاماً.

وشدد في هذا الإطار على أن عمل "أونروا" سيظل مهماً وحيوياً لتوفير الإغاثة والرعاية والتعليم لأكثر من خمسة ملايين فلسطيني ما لم يتم حل الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وحذر غوتيريس، من أن الأزمة المالية "الأخطر" التي تواجهها الوكالة اليوم ستقوض كل ما حققته من إنجازات، موضحاً أنه "بدون استجابة جماعية من المجتمع الدولي لصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين وكرامتهم وحل هذه الأزمة، فإن أونروا لن تجد موارد مالية.. وهذا أمر يدعو للقلق ويجب ألا يحدث.

وناشد غوتيريس، الدول والجهات المانحة المشاركة في المؤتمر والمجتمع الدولي تقديم موارد مالية اضافية يمكن التعويل عليها وتوفير الدعم في السنوات المقبلة، باعتباره استثماراً متعدد الفوائد على صعيد التنمية البشرية للشعب الفلسطيني وتحقيق الاستقرار ومستقبل آمن في فلسطين وما وراءها.