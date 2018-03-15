أكثر من 12 ألف مدني يغادرون الغوطة الشرقية

مدنيون في حافلة لدى مغادرتهم دوما بالغوطة الشرقية

الشارقة 24 – وكالات:

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس، بتواصل عمليات خروج المدنيين من الغوطة الشرقية المحاصرة إلى مناطق سيطرة قوات النظام.

وأشار المرصد في بيان صحافي الخميس، إلى تصاعد أعداد الخارجين، بعد قدوم مئات المدنيين من بلدات ومدن جسرين وكفربطنا وزملكا ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة فصائل الجيش السوري الحر.

ولفت المرصد إلى خروج أكثر من 12500 شخص بواسطة السيارات والحافلات الصغيرة والشاحنات إلى خارج الغوطة الشرقية عبر ممر حمورية.

وقال المرصد، إن هذه تعد أكبر عملية نزوح جماعية تشهدها الغوطة الشرقية منذ حصارها في عام 2013، من قبل قوات النظام وحلفائه.

من ناحية أخرى، لقي سوري حتفه وأصيب أخران جراء سقوط قذائف استهدفت أماكن في منطقة باب توما والدويلعة والشيخ رسلان وأماكن أخرى بالعاصمة دمشق.