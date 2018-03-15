محمد بن سلمان: إذا طورت إيران قنبلة ذرية سنقوم بالمثل

الشارقة 24 – وكالات:

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة تلفزيونية مع شبكة "سي بي اس" الأميركية، أذيعت مقتطفات منها يوم الخميس، إن السعودية ستطور قنبلة نووية إذا أقدمت إيران على تلك الخطوة.

وأضاف إن المملكة العربية السعودية لا تريد حيازة أي قنبلة نووية، لكنها ستطور دون شك مثل هذه القنبلة في أسرع وقت ممكن إن أقدمت إيران على تلك الخطوة.

وقال إن على خامنئي الذي شبهه بأدولف هتلر، "يريد إقامة مشروع شرق أوسطي خاص به مثلما أراد هتلر التوسع في زمنه، لم يدرك العديد من الدول في العالم وفي أوروبا إلى أي مدى كان هتلر خطيراً إلى أن حدث ما حدث، لا أريد أن يحدث الأمر نفسه في الشرق الأوسط".