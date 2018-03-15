الانتخابات الرئاسية المصرية بالخارج تنطلق الجمعة في 124 دولة

الشارقة 24 – كونا:

تنطلق، غداً الجمعة، الانتخابات الرئاسية المصرية بالخارج، وتستمر ثلاثة أيام، في 139 مقراً انتخابياً تتوزع على 124 دولة حول العالم، بعد أن أنهت الدولة كافة استعداداتها لهذا الاستحقاق الدستوري والقانوني.



وتجري "الانتخابات الرئاسية 2018" في مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية بدول العالم باستثناء أربع دول هي سوريا وليبيا واليمن والصومال، نظراً للظروف الأمنية التي تمر بها.



وأكدت الدولة بمختلف أجهزتها ودوائرها ومسؤوليها أهمية مشاركة الناخبين بالخارج في الانتخابات التي تعد رابع انتخابات رئاسية تعددية وثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.



ويخوض سباق الانتخابات مرشحان اثنان هما الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي "المرشح لفترة رئاسية ثانية" ورمزه الانتخابي "النجمة"، ورئيس "حزب الغد" الليبرالي المهندس موسى مصطفى ورمزه "الطائرة"، وسط تفاوت ملحوظ في حظوظ المرشحين.



وفي هذا السياق، حثت وزارة الخارجية المصريين في الخارج على المشاركة بالانتخابات، مؤكدة انتهاء الاستعدادات والتحضيرات لعقد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.