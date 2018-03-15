الرئيس اليمني يؤكد ضرورة التنسيق العسكري في الحرب ضد الانقلابيين

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

الشارقة 24 - كونا:



أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الأربعاء، ضرورة التنسيق بين الوحدات العسكرية كافة التابعة للجيش الوطني اليمني في حربها ضد الانقلابيين.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الرئيس اليمني بحث مع قائد المنطقة العسكرية السادسة قائد اللواء 141 مشاة اللواء الركن هاشم الأحمر الاستعدادات لتنفيذ المهام الموكلة إلى المنطقة، في إطار الخطط والعمليات العسكرية القادمة "لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران".



وحث الرئيس اليمني الجميع على اليقظة العسكرية وتنفيذ المهام الموكلة لهم في مسرح العمليات بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.



من جهة أخرى أشاد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن بما يحققه الجيش الوطني اليمني من انتصارات في الساحل الغربي للبلاد.



وبحث محسن خلال لقائه، الأربعاء، بمحافظ الحديدة حسن علي طاهر التطورات والجهود المبذولة في استكمال تحرير المحافظة من قبضة "مليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران".



وثمن دور دول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشدداً على مضاعفة الجهود والعمل على حشد كل القوى والمكونات السياسية والاجتماعية والإسهام في تطبيع الأوضاع بالمناطق المحررة وتلبية احتياجات المواطنين في اليمن.