وزير الداخلية اليمني يؤكد حرص حكومته على دعم استقرار المناطق المحررة

الشارقة 24 – واس:



أكد وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، حرص حكومته على دعم ومساندة السلطات في المناطق المحررة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.



وناقش الميسري خلال لقائه، الأربعاء، بمحافظ تعز أمين أحمد، عدداً من القضايا المتصلة بالأوضاع المختلفة في المحافظة وعلى رأسها الملف الأمني.



وتطرق اللقاء، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى ما تعانيه بعض مناطق تعز خصوصاً تلك الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.