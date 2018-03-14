خبراء وقانونيون يكشفون عن أدلة دامغة تتيح ملاحقة قطر قضائياً

الشارقة 24 – وام:

كشف خبراء وقانونيون عن أدلة دامغة تتيح ملاحقة قطر قضائياً لدعها للإرهاب ومنظماته، خاصة مع توفر أدلة قوية على دعمها المالي والإعلامي والعملياتي لمنظمات إرهابية في ليبيا ومصر.

وقررت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان بجنيف تقديم كافة المساعدات للمحامين في متابعة القضايا المطالبة بحقوق ضحايا الإرهاب ومحاسبة المسؤولين عنه.

ووزعت الفيدرالية خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، تقريراً حديثاً بعنوان "قطر والإرهاب الذي ترعاه الدولة" تضمن مساهمات من باحثين وخبراء قانون تثبت بالأدلة الموثقة الدعم القطري لمنظمات إرهابية.

وقال أحمد الهاملي رئيس الفيدرالية إنه لم يعد لدى المنظمات الدولية وبعض وسائل الإعلام الغربية أي مبرر للانحياز إلى ما تروج له قطر بشأن تغير سياستها تجاه الفكر المتطرف والمنظمات الإرهابية.

وقال سرحان الطاهر سعدي الأمين العام للفيدرالية "بات مزعجاً ومثيراً للتساؤلات أن نرى الصمت إزاء ما يمثله الدعم القطري للإرهاب".

وسرد الدكتور ريتشارد بورتشل الباحث المتخصص في القانون الدولي وقضايا حقوق الإنسان قائمة بانتهاكات قطر لالتزاماتها الدولية ما يستدعي اتخاذ موقف حاسم تجاهها.

وأكد أن الأدلة متوفرة على استمرار قطر حتى الآن في دعم مصارف ومنظمات خيرية تمول القاعدة ومنظمات تابعة لها.

واستعرض حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أدلة تؤكد علاقة قطر بتمويل الإرهاب ومنظماته في مصر وضرب أمثلة بمنظمات "العقاب الثوري" و"التيار الثوري" وحركة سواعد مصر "حسم".

وقال أبو سعدة إن التحقيقات في مصر نقلت عن أشخاص متهمين بالإرهاب تأكيدهم تلقيهم تمويلاً وتكليفات من قطر بتنفيذ عمليات إرهابية.

وأضاف أنه في عمليات سيناء 2018 الجارية الآن كشفت السلطات المصرية كما تؤكد عن صواريخ متطورة بالغة الخطورة في سيناء قادمة من ليبيا التي بات معروفاً أن لقطر نفوذاً كبيراً ودوراً واضحاً في تمويل منظمات إرهابية فيها.

وكشف عصام شيحة المحامي المتخصص في القضايا المتعلقة بأسر ضحايا الإرهاب عن مساع قانونية لملاحقة قطر قضائياً بعد ثبوت علاقتها بدعم الإرهاب.