روسيا: إجلاء 300 شخص من الغوطة الشرقية منذ فتح الممر الإنساني

الشارقة 24 – كونا:



أعلن اللواء فلاديمير زولوتوخين المتحدث باسم مركز المصالحة الروسي في سوريا، الأربعاء، أن 300 شخص غادروا الغوطة الشرقية منذ فتح الممر الإنساني في مخيم الوافدين.



وقال زولوتوخين في تصريح صحافي: إنه منذ فتح الممر الإنساني غادر أكثر من 300 شخص منطقة الغوطة الشرقية وتم خروج معظمهم في الأيام الأخيرة.



وكان مركز المصالحة الروسي في قاعدة "حميميم" الروسية على الساحل السوري توصل إلى اتفاق مع فصيل "جيش الإسلام" حول خروج عدة مجموعات من المدنيين من الغوطة الشرقية، حيث غادر أمس الثلاثاء نحو 147 شخصاً ليتجاوز العدد الإجمالي للمدنيين الذين غادروا الغوطة الشرقية منذ فتح الممر الإنساني 300 شخص.