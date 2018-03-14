الجامعة العربية تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني

الشارقة 24 – وام:

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله مهنئاً إياه بنجاته وسلامته.

بدوره أكد الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن من يقفون خلف هذه المحاولة الآثمة يسعون إلى نشر الفوضى بين الفلسطينيين وزرع الفرقة بينهم في وقت هم أحوج ما يكونون فيه إلى وحدة الصف من أجل الدفاع عن ثوابت المشروع الوطني الفلسطيني التي تتعرض لتهديدات غير مسبوقة.

وقال عفيفي - في بيان أصدرته الجامعة العربية مساء الثلاثاء - أن الاغتيالات مرفوضة ومدانة ومستهجنة ولا تعكس سوى جبن من يمارسها وتجرده من الإنسانية والوطنية، مؤكداً أهمية الاستمرار في عملية المصالحة باعتبار أن نجاحها يعزز من قوة وصلابة الموقف الفلسطيني.