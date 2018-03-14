الزياني يدين تفجير عدن الإرهابي

الشارقة 24 – بنا:

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مركزاً أمنياً في مدينة عدن بالجمهورية اليمنية، وأدى إلى استشهاد وجرح العشرات من عناصر القوى الأمنية، ووصفه بأنه جريمة مروعة تتنافى مع كافة القيم الأخلاقية والإنسانية.

وعبر الزياني، عن استنكاره لهذه الجريمة البشعة، التي تبرهن بأن الإرهاب آفة خطيرة، ينبغي القضاء عليه، بتضافر جهود المجتمع الدولي، معرباً عن تعازيه الحارة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب اليمني الشقيق، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.