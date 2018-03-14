في عمليات ضد الميليشيات الانقلابية

الجيش اليمني يقتل 9 حوثيين في الضالع ويُفشل هجوماً ‏على الخوخة

  • الأربعاء 14, مارس 2018 في 1:45 ص
  • جانب من الاشتباكات
    جانب من الاشتباكات
لقي تسعة من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، حتفهم في معارك عنيفة مع الجيش ‏اليمني، شمالي محافظة الضالع، في وقت تمكنت فيه قوات الشرعية من إفشال هجوم بحري للميليشيات على ‏مدينة الخوخة الساحلية التابعة لمحافظة الحديدة.
الشارقة 24 – واس:
 
قُتل تسعة من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في معارك عنيفة مع الجيش ‏اليمني، شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن.‏
 
وقال مصدر عسكري يمني: "إن معارك دارت بين ‏الجانبين، إثر هجوم شنته الميليشيات الحوثية على ‏مواقع الأساس، الذي يتمركز فيه الجيش بقطاع ‏يعيس بجبهة مريس، وتمكن الجيش من صد الهجوم وأوقع تسعة قتلى من عناصرها، إضافة إلى جرح ستة".
 
إلى ذلك، أفشلت قوات من الجيش اليمني، هجوماً بحرياً ‏لميليشيات الحوثي، استهدف ‏مدينة الخوخة الساحلية التابعة لمحافظة الحديدة في ‏غرب اليمن.‏
 
وقال مصدر عسكري يمني: "إن الميليشيات شنت ‏هجومها عبر ثلاثة زوارق صيد، وأسفرت ‏مواجهات بين الجانبين عن مصرع جميع ‏عناصرها وتدمير قواربهم".