الجيش اليمني يقتل 9 حوثيين في الضالع ويُفشل هجوماً ‏على الخوخة

الشارقة 24 – واس:

قُتل تسعة من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في معارك عنيفة مع الجيش ‏اليمني، شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن.‏

وقال مصدر عسكري يمني: "إن معارك دارت بين ‏الجانبين، إثر هجوم شنته الميليشيات الحوثية على ‏مواقع الأساس، الذي يتمركز فيه الجيش بقطاع ‏يعيس بجبهة مريس، وتمكن الجيش من صد الهجوم وأوقع تسعة قتلى من عناصرها، إضافة إلى جرح ستة".

إلى ذلك، أفشلت قوات من الجيش اليمني، هجوماً بحرياً ‏لميليشيات الحوثي، استهدف ‏مدينة الخوخة الساحلية التابعة لمحافظة الحديدة في ‏غرب اليمن.‏

وقال مصدر عسكري يمني: "إن الميليشيات شنت ‏هجومها عبر ثلاثة زوارق صيد، وأسفرت ‏مواجهات بين الجانبين عن مصرع جميع ‏عناصرها وتدمير قواربهم".