الجيش اليمني يقتل 9 حوثيين في الضالع ويُفشل هجوماً ‏على الخوخة

الشارقة 24 – واس:
قُتل تسعة من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في معارك عنيفة مع الجيش اليمني، شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن.
وقال مصدر عسكري يمني: "إن معارك دارت بين الجانبين، إثر هجوم شنته الميليشيات الحوثية على مواقع الأساس، الذي يتمركز فيه الجيش بقطاع يعيس بجبهة مريس، وتمكن الجيش من صد الهجوم وأوقع تسعة قتلى من عناصرها، إضافة إلى جرح ستة".
إلى ذلك، أفشلت قوات من الجيش اليمني، هجوماً بحرياً لميليشيات الحوثي، استهدف مدينة الخوخة الساحلية التابعة لمحافظة الحديدة في غرب اليمن.
وقال مصدر عسكري يمني: "إن الميليشيات شنت هجومها عبر ثلاثة زوارق صيد، وأسفرت مواجهات بين الجانبين عن مصرع جميع عناصرها وتدمير قواربهم".