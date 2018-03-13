عباس يحمل "حماس" مسؤولية استهداف موكب الحمد الله في غزة

الشارقة 24 – د ب أ:

حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة "حماس" دون أن يذكرها بالاسم مسؤولية استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الثلاثاء، لدى وصوله إلى قطاع غزة.

وقال عباس لدى استقبال الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج في مدينة رام الله إن "حكومة الأمر الواقع غير الشرعية في غزة هي التي تتحمل المسؤولية كاملة عن هذا الحادث الإجرامي المدان" في إشارة إلى حماس.

وأضاف "أن هذه الجريمة مخطط لها ومعروفة الأهداف والمنفذين وتنسجم مع كل المحاولات للتهرب من تمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسة عملها في قطاع غزة وإفشال المصالحة وتلتقي مع الأهداف المشبوهة لتدمير المشروع الوطني بعزل غزة عن الضفة الغربية لإقامة دولة مشبوهة في القطاع".

وشدد عباس على أن "هذه المحاولات لن تنال من معنويات الشعب والقيادة الفلسطينية وتصميمها على تحقيق الوحدة، والتمسك بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".