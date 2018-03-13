4 قتلى و25 جريحاً في تفجير سيارة مفخخة بعدن

الشارقة 24 - د ب أ:

أفادت مصادر طبية يمنية سقوط أربعة قتلى وأكثر من 25 جريحاً، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار سيارة مفخخة استهدفت مستودعاً غذائياً ومطبخاً يتبع قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات، في مدينة عدن جنوبي البلاد.

وقالت المصادر الطبية إنه تم نقل جرحى الانفجار الذي وقع في حي ريمي بعدن إلى عدة مستشفيات في المدينة، التي اتخذتها السلطات الحكومية اليمنية كعاصمة مؤقتة.

وأضافت المصادر أن بعض الجرحى حالتهم خطيرة، وهو ما قد يرفع من حصيلة أعداد القتلى.

وأوضح سكان محليون أن المستودع الغذائي والمطبخ، يقومان بتصنيع وتوزيع الوجبات الغذائية على قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية في عدة مناطق بعدن.