الاتحاد الأوروبي يرصد 50 مليون يورو لدعم البلديات الليبية

الشارقة 24 – واس:



أعلن الاتحاد الأوروبي زيادة دعمه البلديات الليبية، لتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية والاجتماعية للمهاجرين والليبيين.



وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل في بيان لها:" إنها تبنت برنامجاً جديداً بقيمة 50 مليون يورو، لتحسين الظروف المعيشية في البلديات الليبية الرئيسية، في إطار صندوق الطوارئ لأفريقيا التابع للاتحاد الأوروبي".



وسيستفيد من الإجراءات الجديدة المهاجرون واللاجئون والأشخاص النازحون داخلياً، والعائدون والمجتمعات المضيفة على حد سواء.



ويعزز البرنامج الجديد، الذي صاغته المفوضية الأوروبية وإيطاليا، الوصول إلى الخدمات الأساسية والاجتماعية للأشخاص الضعفاء ودعم الحكم المحلي، لا سيما في البلديات الليبية الأكثر تضرراً من تدفقات الهجرة.



وأكد مفوض سياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان أن "البرنامج الجديد يوضح استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بمساعدة ليبيا في الاستجابة للاحتياجات الملحة، لأكثر الناس ضعفاً ولتعزيز الحكم المحلي في جميع أنحاء البلاد".



وقال في بيان: "ملتزمون بدعم نوع التغييرات في ليبيا التي يمكن أن تساعد في تحقيق الاستقرار في البلاد، التي تعد أولوية رئيسية لمعالجة قضية الهجرة والعديد من التحديات الأخرى في البلاد".