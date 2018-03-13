"اليونيسيف" تقدم مساعدات للمؤسسات التعليمية والصحية في ليبيا

شعار يونيسيف على مقر المنظمة في جنيف

الشارقة 24 – واس:



أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" تقديمها مساعدات لإدخال المياه إلى عدد من المؤسسات التعليمية والمراكز الصحية في ليبيا.



وقالت اليونيسيف عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر: "حافظنا على دورات المياه في 20 مدرسة و10 مراكز صحية".



يذكر أن اليونيسيف أوضحت أن 378 ألف طفل ليبي في حاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة خلال العام الجاري بتكلفة تقدر بـ 20 مليون دولار أميركي.