الجيش اليمني يفجّر ألغاماً بحرية زرعتها الميليشيا الحوثية

الشارقة 24 – واس:



تمكنت الفرق الهندسية المتخصصة بنزع الألغام والمتفجرات البحرية التابعة للجيش اليمني من تفجير عدة ألغام بحرية زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية قبالة سواحل ميدي بمحافظة حجة.



وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن الفرق الهندسية التابعة للجيش عثرت على مجموعة من الألغام البحرية زرعتها الميليشيات الانقلابية شمالي غرب سواحل ميدي، وقامت بتفجيرها صباح الإثنين.



وقال المصدر "إن ميليشيات الانقلاب الحوثية الإيرانية تحاول تهديد المجتمع الدولي من خلال زراعة الألغام البحرية وتهديد الملاحة الدولية بهدف الضغط لإيقاف تقدم قوات الجيش والتحالف العربي لاستعادة آخر منفذ بحري تسيطر عليه الميليشيا الانقلابية في الحديدة".