عقب ‏معارك عنيفة

الجيش اليمني يفرض سيطرته على 5 مناطق جديدة بمديرية رازح بصعدة

  • الأحد 11, مارس 2018 في 6:31 م
  • القوات اليمنية الشرعية، أرشيفية
    القوات اليمنية الشرعية، أرشيفية
أحكم الجيش اليمني، سيطرته على ‏مناطق جديدة في محافظة صعدة، وذلك عقب ‏معارك عنيفة ضد ‏ميليشيا الحوثي الانقلابية، ‏المدعومة من إيران، التي قتل منها أكثر من 30 عنصراً خلال اليومين الماضيين.
الشارقة 24 – وام:
 
فرضت قوات الجيش اليمني، سيطرتها على ‏مناطق جديدة في محافظة صعدة، وذلك عقب ‏معارك عنيفة ضد ‏ميليشيا الحوثي الانقلابية، ‏المدعومة من إيران .
 
وقال ‏العقيد حمود هشام، أركان حرب اللواء السابع بحرس الحدود في تصريح نقله ‏موقع "26 سبتمبر"، التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن قوات الجيش حررت ‏مناطق الأزهور والحجلا وقرية بني معين، ‏والحنكه وقلة فراس، وباتت على ‏مشارف مركز مديرية رازح الواقعة إلى ‏الشمال الغربي للمحافظة.‏ 
 
وأضاف المسؤول العسكري اليمني، أن أكثر من ثلاثين عنصراً من الميليشيا الحوثية قتلوا خلال اليومين الماضيين في جبل ‏القد ‏ومركز المديرية، إثر غارات لطيران ‏التحالف العربي استهدفت تعزيزات ومقر ‏عمليات ‏الميليشيات الحوثية في رازح.