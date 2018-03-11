الجيش اليمني يفرض سيطرته على 5 مناطق جديدة بمديرية رازح بصعدة

الشارقة 24 – وام:
فرضت قوات الجيش اليمني، سيطرتها على مناطق جديدة في محافظة صعدة، وذلك عقب معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران .
وقال العقيد حمود هشام، أركان حرب اللواء السابع بحرس الحدود في تصريح نقله موقع "26 سبتمبر"، التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن قوات الجيش حررت مناطق الأزهور والحجلا وقرية بني معين، والحنكه وقلة فراس، وباتت على مشارف مركز مديرية رازح الواقعة إلى الشمال الغربي للمحافظة.
وأضاف المسؤول العسكري اليمني، أن أكثر من ثلاثين عنصراً من الميليشيا الحوثية قتلوا خلال اليومين الماضيين في جبل القد ومركز المديرية، إثر غارات لطيران التحالف العربي استهدفت تعزيزات ومقر عمليات الميليشيات الحوثية في رازح.