الجيش اليمني يفرض سيطرته على 5 مناطق جديدة بمديرية رازح بصعدة

الشارقة 24 – وام:

فرضت قوات الجيش اليمني، سيطرتها على ‏مناطق جديدة في محافظة صعدة، وذلك عقب ‏معارك عنيفة ضد ‏ميليشيا الحوثي الانقلابية، ‏المدعومة من إيران .

وقال ‏العقيد حمود هشام، أركان حرب اللواء السابع بحرس الحدود في تصريح نقله ‏موقع "26 سبتمبر"، التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن قوات الجيش حررت ‏مناطق الأزهور والحجلا وقرية بني معين، ‏والحنكه وقلة فراس، وباتت على ‏مشارف مركز مديرية رازح الواقعة إلى ‏الشمال الغربي للمحافظة.‏

وأضاف المسؤول العسكري اليمني، أن أكثر من ثلاثين عنصراً من الميليشيا الحوثية قتلوا خلال اليومين الماضيين في جبل ‏القد ‏ومركز المديرية، إثر غارات لطيران ‏التحالف العربي استهدفت تعزيزات ومقر ‏عمليات ‏الميليشيات الحوثية في رازح.