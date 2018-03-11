طائرات حربية تركية تدمر 18 هدفاً لمتمردين أكراد في العراق

الشارقة 24 – رويترز:

ذكرت وكالة الأناضول للأنباء، اليوم الأحد، أن الطائرات الحربية التركية دمرت ما لا يقل عن 18 هدفاً لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق مطلع الأسبوع.

ونقلت الوكالة عن الجيش التركي قوله إن الضربات الجوية التي نفذت، أمس السبت، استهدفت مناطق هاكورك والزاب وغارا ومتينا وباسيان بشمال العراق.

وتواصل تركيا تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل بشمال العراق.

ويشن حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا منظمة إرهابية، تمرداً منذ ثلاثة عقود في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية قتل فيه نحو 40 ألف شخص.